Où s’expatrier pour payer moins d’impôts ?

Bien sûr, la Suisse n’a pas été aussi utile aux immigrés ces dernières années qu’elle l’a été aux banques. Cependant, il reste l’un des pays les plus sûrs et les plus respectés au monde. D’autant plus qu’elle est située au centre de l’Europe. Si vos revenus annuels dépassent 1 million d’euros, le maintien de votre domicile et de votre résidence fiscale en Suisse vous permettra de bénéficier d’un taux d’imposition modéré. Si vos revenus se chiffrent en millions, la Suisse peut réduire le taux d’imposition à moins de 10 %. Il faut dire que la Suisse n’est pas un endroit bon marché où vivre. Cependant, il a le niveau de vie le plus élevé au monde. En particulier, le taux d’imposition le plus élevé est de 11,5 %. Cela en soi témoigne de son attrait mondial.